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İntihar girişiminde bulunan genci arkadaşları ikna etti

İntihar girişiminde bulunan genci arkadaşları ikna etti Adana'da 3 katlı evin damına çıkarak intihar girişiminde bulunan ve Emine Bulut cinayetinde zanlıya müdahale etmek yerine görüntü çekenlere tepki gösteren şahıs, arkadaşları tarafından ikna edildiADANA - Adana'da 3 katlı evin damına...

21.11.2019 23:45 | Son Güncelleme: 21.11.2019 23:46
İntihar girişiminde bulunan genci arkadaşları ikna etti
'da 3 katlı evin damına çıkarak intihar girişiminde bulunan ve Emine Bulut cinayetinde zanlıya müdahale etmek yerine görüntü çekenlere tepki gösteren şahıs, arkadaşları tarafından ikna edildi
ADANA - Adana'da 3 katlı evin damına çıkarak intihar girişiminde bulunan ve Emine Bulut cinayetinde zanlıya müdahale etmek yerine görüntü çekenlere tepki gösteren şahıs, arkadaşları tarafından ikna edildi.
Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Eren A. annesiyle tartışıp oturdukları 3 katlı evin damına çıkarak kendini aşağı atarak öldürmek istedi. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine verdi. Olay yerine gelen ekipler şahsı ikna etmeye çalıştı. Ancak şahıs gözyaşları içinde iyi insan kalmadığını söyleyerek, geçtiğimiz günlerde kocası tarafından kızı önünde öldürülen Emine Bulut olayına tepki göstererek, "Anne kızının yanında öldürülüyor herkes müdahale etmek yerine görüntü çekiyor. İnsanlık mı bu" diye bağırdı. Bir süre daha bazı olumsuzlukları anlatıp ağlayan şahıs damın istinat duvarına çıkıp kendini aşağı atmakla tehdit etti. Bir arkadaşının da intihar ettiğini kendisinin de onun gibi ölmek istediğini söyleyen şahıs arkadaşlarının gelmesiyle ikna olarak intihar etmekten vazgeçti. Polis şahsı alarak polis merkezine götürdü.
İntihar girişiminde bulunan genci arkadaşları ikna etti

Emine Bulut, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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