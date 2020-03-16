Menü
Haberler ›› Güncel ››İntihar girişiminde bulunan genci, mehter başı kurtardı - Güncel

İntihar girişiminde bulunan genci, mehter başı kurtardı

BURSA'da Merinos Parkı önündeki köprülü kavşakta intihar girişiminde bulunan seyyar satıcı, olay yerinde geçen Uludağ Mehter Takımı Mehter Başı Şaban Gülşen tarafından kurtarıldı.

16.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:27
İntihar girişiminde bulunan genci, mehter başı kurtardı

BURSA'da Merinos Parkı önündeki köprülü kavşakta intihar girişiminde bulunan seyyar satıcı, olay yerinde geçen Uludağ Mehter Takımı Mehter Başı Şaban Gülşen tarafından kurtarıldı.

Osmangazi ilçesinde Merinos Parkı önünde, seyyar arabasına zabıtalar tarafından el konulan bir kişi, bu duruma tepki göstermek için parkın önündeki köprülü kavşakta intihar girişiminde bulundu. Bariyerlerin diğer tarafına geçen seyyar satıcı, arabasının geri verilmemesi halinde atlayacağını söyledi. Bir programdan dönen Uludağ Mehter Takımı'nın mehter başı Şaban Gülşen ise, otobüsü durdurarak intihar etmek isteyen gencin yanına gitti. İkna çabalarına olumsuz karşılık veren genç, köprüden atlamak için hamle yaptı. Bu sırada Mehteran başı Şaban Gülşen, genci tuttu. Diğer mehter üyelerinin yardımıyla seyyar satıcı bulunduğu yerden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık görevlileri ve polis ekipleri geldi. Seyyar satıcı, sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Uludağ, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti Güncel
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi Güncel
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi Güncel
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı Güncel
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Güncel
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı Güncel
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı