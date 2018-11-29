İntihar Girişiminde Bulunan Şahsı Polis İkna Etti

Kayseri
'de bir inşaata çıkarak intihar girişiminde bulunan şahsı polis ekipleri ikna etti.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi
ilçesine bağlı Seyitgazi
Mahallesi Mahmudiye
Sokak'ta bulunan inşaata çıkan bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu ihbar edildi. İhbar sonrasında olay yerine polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri, şahsın bulunduğu bölgeye hava yastığı açarak önlem alırken, polis ekipleri de intihar girişiminde bulunan şahsı ikna etmeye çalıştı. Polis
ekiplerinin görüştüğü şahıs ikna edilerek indirildi. - KAYSERİ
29 Kasım 2018 Perşembe 16:48