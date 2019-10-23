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İntihar girişiminde bulundu, bir anlık dalgınlığı sayesinde polis tarafından kurtarıldı

İntihar girişiminde bulundu, bir anlık dalgınlığı sayesinde polis tarafından kurtarıldıSAMSUN - Samsun'da, kendisini taciz ettiğini ileri sürdüğü şahıs hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesine tepki gösteren şahıs, çıktığı binanın 4. katında çıkarak intihar girişiminde bulundu.

23.10.2019 20:34
İntihar girişiminde bulundu, bir anlık dalgınlığı sayesinde polis tarafından kurtarıldı
SAMSUN - Samsun'da, kendisini taciz ettiğini ileri sürdüğü şahıs hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesine tepki gösteren şahıs, çıktığı binanın 4. katında çıkarak intihar girişiminde bulundu.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Samsun Adliye Sarayı önündeki 8 katlı metruk binanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taciz edildiğini öne süren A.K. isimli bir kişi, zanlı hakkında şikayetçi oldu. Şikayetçi olduğu şahıs hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini öğrenen A.K., girdiği bunalım sonucu metruk binanın 4 katındaki balkonda intihar girişiminde bulundu. 4. kata çıkan A.K. etrafa bağırıp çağırarak karara tepki gösterdi.
Olay yerinde polis ve ambulans sevk edildi. Bu sırada binaya giren polis A.K.'nin dalgınlığından yararlanarak A.K.'yi yakalayıp binadan aşağı indirdi. Ambulansa götürülen A.K., tepkisini dile getirdi.
İntihar girişiminde bulundu, bir anlık dalgınlığı sayesinde polis tarafından kurtarıldı

Samsun, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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