İntihar girişiminde vatandaşların canlı yayın telaşı pes dedirtti - Kahramanmaraş
'ta bir binanın asma katında intihar girişiminde bulunan kişiyi, cep telefonlarıyla görüntüleyip sosyal medya hesaplarından canlı yayınlamak isteyenler pes dedirtti
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir iş merkezinin asma katına intihar girişiminde bulunan kişiyi görüntülemek isteyen vatandaşların canlı yayın telaşı bu kadarı da pes dedirtti. Olay, Dulkadiroğlu
ilçesi Trabzon Bulvarı
Özel İdare İş Merkezi'nin asma katında yaşandı. İsmi açıklanmayan orta yaşlardaki erkek şahıs, binanın 3. katında intihar girişiminde bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis
ekipleri intihar girişimini engellemek için vatandaşı ikna etmeye çalışırken, bazı vatandaşlar ise ellerindeki cep telefonlarıyla canlı yayın yapma telaşına düştü.İntihar girişiminde bulunan vatandaş polis tarafından ikna edilerek emniyete götürüldü.
14 Aralık 2018 Cuma 17:11