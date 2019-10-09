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İntihar girişimini izleyen meraklı kalabalık yüzünden yol trafiğe kapandı

Aydın'da intihar girişiminde bulunan şahsı izlemek için toplanan kalabalık grup yüzünden yollar trafiğe kapanırken, güvenlik güçlerinin uzun uğraşları sonucu şahıs ikna edilerek binadan indirildi.

09.10.2019 20:51

Aydın'da intihar girişiminde bulunan şahsı izlemek için toplanan kalabalık grup yüzünden yollar trafiğe kapanırken, güvenlik güçlerinin uzun uğraşları sonucu şahıs ikna edilerek binadan indirildi.

Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki O.A. isimli şahıs kızını göremediği gerekçesi ile Aydın Efeler İlçe Merkezi İstasyon Meydanı'ndaki bir binanın tepesine çıkıp intihar edeceğini belirterek bağırmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı olay yerine polis, sağlık ekibi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ve itfaiye ekipleri binanın önünde önlem alıp hazır beklerken, polis ekipleri de intihar girişiminde şahsı ikna etmek için uzun uğraşlar verdi.

BİRÇOK KİŞİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN CANLI YAYIN YAPTI

Yaklaşık yarım saat süren ikna çabaları sırasında, birçok kişi olayı sosyal medya hesabından canlı yayınladı. Kısa sürede siyasi mitinglerin yapıldığı İstasyon Meydan'ındaki kalabalık miting kalabalığını aratmadı. İntihar girişimini izlemek isteyen meraklı kalabalık nedeniyle yollar trafiğe kapandı. Aydınlıların ilginç merakı objektiflere bu şekilde yansırken, polisler tarafından bir anlık dalgınlığından faydalanılarak şahsın kurtarılmasıyla kalabalık da meydandan dağıldı.

İntihar girişimini izleyen meraklı kalabalık yüzünden yol trafiğe kapandı

İtfaiye, Polis, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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