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İntihar girişimini izleyip, cep telefonlarıyla görüntü çektiler

BURSA'da yaşayan Harun K. (28), köprü korkuluklarına çıkarak, intihar girişiminde bulundu.

12.11.2019 15:00 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:00İntihar girişimini izleyip, cep telefonlarıyla görüntü çektiler

BURSA'da yaşayan Harun K. (28), köprü korkuluklarına çıkarak, intihar girişiminde bulundu. Polislerin 1 saat süren ikna konuşmasıyla Harun K., köprüden indirildi. Çevredekiler, bu anları izlerken, cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekti.

Olay, dün gece, merkez Yıldırım ilçesindeki Yüksek İhtisas kavşağında meydana geldi. Bunalıma girdiği öne sürülen Harun K., köprü korkuluklarına çıkıp, atlayacağını söyledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, Ankara Yolu Caddesi'ni trafiğe kapattı. ekipleri de Harun K.'nin atlama ihtimaline karşı köprünün altında hava yastığı açtı. Harun K., polislerin yaklaşık 1 saat süren ikna konuşması sonucu köprüden indirildi. Çevredekiler ise bu anları izlerken, cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekti. Harun K., sağlık görevlilerinin olay yerinde sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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