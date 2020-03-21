Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››İntihar girişimini polis engelledi - Haberler

İntihar girişimini polis engelledi

SİVAS'ta 7 katlı bir inşaatın terasına çıkıp, kesici aletle kendine zarar veren H.İ.(27) polis tarafından ikna edilerek indirildi.

21.03.2020 18:24 | Son Güncelleme: 21.03.2020 18:24
İntihar girişimini polis engelledi

SİVAS'ta 7 katlı bir inşaatın terasına çıkıp, kesici aletle kendine zarar veren H.İ.(27) polis tarafından ikna edilerek indirildi.

Siirt 'ten Sivas 'a gelen H.İ., Kardeşler Mahallesi'nde bulunan 7 katlı inşaatın terasına çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tedbir amacı branda açarak tedbir aldı. Polis de teras katına çıkarak genci ikna etmeye çalıştı. Elindeki kesici aletle zaman zaman kendisine zarar veren ve bacağını binadan sarkıtan genci çevrede bulunanlar da cep telefonları ile görüntüledi. İntihar girişimini çevrede bulunan çocuklar da korkulu gözlerle izledi. Polisin ikna çabalarıyla intihardan vazgeçirdiği H.İ. aşağıya indi. H.İ. ambulansa Numune Hastanesi'ne götürüldü.


Kaynak: DHA

Etiketler : Siirt, Sivas, Polis, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Ankara’nın ardından bir büyükşehirden daha 65 yaş üstü kararı geldi Haberler
Ankara'nın ardından bir büyükşehirden daha 65 yaş üstü kararı geldi
İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirdi Haberler
İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirdi
Sağlık Bakanı Koca’dan vatandaşlara hayati koronavirüs uyarısı Haberler
Sağlık Bakanı Koca'dan vatandaşlara hayati koronavirüs uyarısı
Günün en çok konuşulan videosu hakkında İsmailağa Vakfı açıklama yaptı Haberler
Günün en çok konuşulan videosu hakkında İsmailağa Vakfı açıklama yaptı
İstanbulluların sorumsuzluğu İmamoğlu’nu isyan ettirdi: Yapmayın Haberler
İstanbulluların sorumsuzluğu İmamoğlu'nu isyan ettirdi: Yapmayın
AK Parti’den gıda sektörü için virüs videosu! Tüm sorulara cevap var Haberler
AK Parti'den gıda sektörü için virüs videosu! Tüm sorulara cevap var
Ankara’da virüs salgını sonrası yaşlıların ücretsiz kartları durduruldu Haberler
Ankara'da virüs salgını sonrası yaşlıların ücretsiz kartları durduruldu
Fransa’da 600 doktor, Başbakan hakkında suç duyurusunda bulundu Haberler
Fransa'da 600 doktor, Başbakan hakkında suç duyurusunda bulundu

Son Dakika Güncel Haberleri

- Gürcistan'da Korona Virüs Salgını Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edildi - Haber ANKARA-SAĞLIK BAKANLIĞI Koronavirüs testi 15 dakikada çıkacak - Haber Marmaris'te kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarında 2 ceset bulundu - Haber Eyüpsultan'da düğme atölyesinde yangın - Haber Sağlık çalışanlarına özel Ankara Şehir Hastanesi 112 otobüs güzergahında saatte bir servis - Haber Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi - Haber Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı - Haber İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var - Haber İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyam etti: Bunu yapmayın - Haber Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu - Haber
Loading