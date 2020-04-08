İntihar girişimini sonlandırmak için içki istedi
ANTALYA'da 40 metre yükseklikte falezlerde içki içip intihara kalkışan Süleyman K., içki getirilmesi karşılığında eylemine son vereceğini söyledi.
08.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:15
Polisin kendisini beklemesinden rahatsız olduğunu söyleyen Süleyman K. ayrılmalarını istedi. Önce geriye çekilen polis, daha sonra yeniden yanına yaklaşıp sohbet ederek, falezlerden kendilerine doğru gelmesini sağladı. İçkisinin bittiğini söyleyen Süleyman K., kendisine içki getirilmesi karşılığında falezlerden uzaklaşacağını söyledi. İstirahatte olan bir itfaiye görevlisi, peynir, kavun ve içkiyi Süleyman K.'ye getirdi. Polislere doğru yaklaşan Süleyman K., tahta korkulukların üzerinde bardağa koyduğu içkiyi içip, peynir ve kavunu yedi. İçkisini bitiren Süleyman K.,, ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü.
Kaynak: DHA
Etiketler: Güzeloba Mahallesi, Çanakkale, Polis, Güncel