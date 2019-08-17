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İntihar girişimini hem canlı yayınladılar, hem de keyif alarak izlediler

Bolu'da vatandaşlar, 5 katlı otoparkın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan bir kişiyi sosyal medyadan canlı yayınladılar.

17.08.2019 08:29
İntihar girişimini hem canlı yayınladılar, hem de keyif alarak izlediler

Bolu'da, 5 katlı otoparkın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan Engin Ö., polisin 2 buçuk saatlik ikna çabası sonrası bulunduğu yerden indirildi. İntihar girişimini izleyen yüzlerce vatandaştan bazıları sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı.
Olay, saat 18.30 sıralarında Demokrasi Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre Engin Ö., bir süredir birlikte yaşadığı yeğeni R.E.'nin (20) kendi arkadaşı olan İbrahim C. ile sevgili olup evden ayrılmasına kızıp 5 katlı otoparkın yaklaşık 25 metre yükseklikteki çatısına çıktı.

HEMEN EKİPLERE HABER VERDİLER

Engin Ö.'yü görenler durumu polis, 112 Acil ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otoparkın altına hava yastığı açtı. Polis ekipleri ise, Engin Ö.'yü ikna edebilmek için otoparkın çatısında saatlerce uğraştı.

2,5 SAATLİK ÇALIŞMAYLA İKNA EDİLDİ

Polisin tüm çabasına rağmen yeğeni gelmeden inmeyeceğini söyleyen Engin Ö., yaklaşık 2 buçuk saat sonra güçlükle ikna edilerek çatıdan indirildi. Engin Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

VATANDAŞLAR CANLI YAYIN YAPTI

Öte yandan kentin işlek noktalarından biri olan Demokrasi Meydanı'nda yüzlerce kişi saatlerce intihar girişimini izledi. Birçok vatandaş video ve fotoğraf çekti. Bazıları da sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. Polis vatandaşları uzaklaştırmak için çaba harcadı.

İntihar girişimini hem canlı yayınladılar, hem de keyif alarak izlediler

Demokrasi Meydanı, Polis, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR (14)
GERCEK: vatandaşımız intihar etsin caresizlikten suriyeliler nargigile keyf catsın
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YURDUM İNSANI: Yazıklar olsun . . . Toplumumuz ve insanlık adına utanç verici bir tablo. . . . Hem intihar, hem izleyip eğlenenler olayı dehşet verici. . . . Yazık çok yazık.
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46: Allah milletimizin yardımcısı olsun intahar vakaları artı artık Allah yar yardımcısı olsun mıletın
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46: Allah milletimizin yardımcısı olsun
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ADINIZI YAZIN: şu aptallara bak sanki bizim milletimiz kuzey ıraklı suriyyeli onlar normaldir hanzoluk beleş nede olsa
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.: Ne bicim insanlar ya.uzanmis adamin intihar etmesini izliyor.vicdan kalmamis
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60 YAŞINDA EMEKLİ: Organize sanayi bölgelerindeki sanayiler sürekli kapanıyor. İşsizlik geçen yıla nazaran 1 milyon arttı. Allah yardımcımız olsun.
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TURAN: İnsanlık ölmüş
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MERT ASLAN: Çekmek Zevk Veriyordur o pis insanlara ''''''Almanya da bir hayvanat bahçesinde; dünyanın en tehlikeli türü diye yazan bir bölüm vardır. İçeri girdiğinizde sadece ''Ayna'' vardır. ''''''
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MİROĞLU: tiplere bakarsak nereli oldukları açık
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