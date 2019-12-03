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İntihar için çatıya çıktı, meraklılar o anları kameraya kaydetti

Sivas'ta intihar etmek amacıyla 6 katlı apartmanın çatısına çıkan şahsı polis ve yakınları ikna etti. Yaklaşık 1 saat süren ikna süresi boyunca meraklı vatandaşlar olayı cep telefonu kameralarıyla kaydetmeyi ihmal etmedi.

03.12.2019 19:01 | Son Güncelleme: 03.12.2019 20:01

Sivas'ta, 6 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihara kalkışan T.G., polis ve yakınlarının çabasıyla ikna edilerek çatıdan indirildi. Meraklılar, bu anları cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı.

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Olay, saat 16.30 sıralarında Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın çatısında meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu öne sürülen T.G., intihar girişiminde bulunmak için apartmanın çatısına çıktı.

MERAKLI VATANDAŞLAR KAYITTAYDI

Çatıda birinin olduğunu görenler durumu polis ekiplerine verdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. ve olay yerine çağrılan yakınları, T.G.'yi intihar girişiminden vazgeçirmek uzun süre çaba harcadı. İntihar girişimi sırasında caddede yoğunluk oluşurken, bazı meraklıların ise cep telefonu kamerası ile intihar girişimini görüntülemeye çalıştığı görüldü.

1 SAATLİK İKNA SÜRECİ

Ekipler ve yakınlarının yaklaşık 1 saat süren çabasıyla ikna edilerek çatıdan indirilen T.G., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İntihar için çatıya çıktı, meraklılar o anları kameraya kaydetti

Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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