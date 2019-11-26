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İntihar mektubu, tefeci çetesini ortaya çıkardı: 14 gözaltı

MERSİN'de mağaza sahibi olan bir kişinin bıraktığı intihar mektubu, tefeci çetesini ele verdi.

26.11.2019 17:13 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:13İntihar mektubu, tefeci çetesini ortaya çıkardı: 14 gözaltı

MERSİN'de mağaza sahibi olan bir kişinin bıraktığı intihar mektubu, tefeci çetesini ele verdi. Yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, geçtiğimiz yıl intihar eden bir mağaza sahibinin cebinden çıkan intihar mektubunda adı geçen kişilerin adreslerine operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüpheli hakkında sağlık sorunları nedeniyle gözaltı işlemi uygulanmadı. Olayla bağlantılı 1 şüpheli ise Diyarbakır'da yakalanarak, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 1 şüphelinin cezaevinde hükümlü olduğu tespit edilirken, kalan 3 şüpheli hakkında ise arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Ekipler tarafından şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 280 bin TL ve 3 bin euro para ile çok sayıda senet ve çek ele geçirildi.



Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel

Kaynak: DHA

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