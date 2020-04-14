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İntihar teşebbüsünü izlemek için sosyal mesafe kuralını hiçe saydılar

Kayseri'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi çatıya çıkarak intihara kalkıştı.

14.04.2020 20:55 | Son Güncelleme: 14.04.2020 21:07
İntihar teşebbüsünü izlemek için sosyal mesafe kuralını hiçe saydılar
Kayseri 'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi çatıya çıkarak intihara kalkıştı. Sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan mahalle sakinleri de intihar girişimini meraklı gözlerle izledi.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Kocasinan Mahallesi 778. Sokak üzerinde meydana gelen olayda psikolojik sorunları olduğu iddia H.İ. (44), 6 katlı apartmanın çatı katına çıkarak intihar etmek istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de binanın altına branda açtı. Bu sırada intihar teşebbüsünü görüp dışarı çıkan mahalle sakinleri sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak meraklı gözlerle olayı izledi. Polis ekipleri de sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunarak, meraklı vatandaşları dağıttı. H.i. yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından ikna edilerek aşağı indirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocasinan, Kayseri, Polis, 3. Sayfa
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