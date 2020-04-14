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İntihar teşebbüsünü izlemek için sosyal mesafe kuralını hiçe saydılar

İntihar teşebbüsünü izlemek için sosyal mesafe kuralını hiçe saydılar Kayseri'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs çatıya çıktı, mahalle sakinleri meraklı gözlerle izledi Kayseri'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi çatıya çıkarak intihara teşebbüs etti.

14.04.2020 22:07 | Son Güncelleme: 14.04.2020 22:09
İntihar teşebbüsünü izlemek için sosyal mesafe kuralını hiçe saydılar
Kayseri 'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs çatıya çıktı, mahalle sakinleri meraklı gözlerle izledi
KAYSERİ - Kayseri'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi çatıya çıkarak intihara teşebbüs etti. Sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan mahalle sakinleri de intihar girişimini meraklı gözlerle izledi.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Kocasinan Mahallesi 778. Sokak üzerinde meydana gelen olayda psikolojik sorunları olduğu iddia H.İ. (44), 6 katlı apartmanın çatı katına çıkarak intihar etmek istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de binanın altına branda açtı. Bu sırada intihar teşebbüsünü görüp dışarı çıkan mahalle sakinleri sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak meraklı gözlerle olayı izledi. Polis ekipleri de sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunarak, meraklı vatandaşları dağıttı.
H.i.,yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından ikna edilerek aşağı indirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İntihar teşebbüsünü izlemek için sosyal mesafe kuralını hiçe saydılar

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocasinan, Kayseri, Polis, 3. Sayfa
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