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İntihara kalkışan esnaf, hastaneye kaldırıldı

KAYSERİ'de, boğazına dayadığı bıçakla kendisini yaralayan Hüseyin N. (53), hastanede tedaviye alındı.

07.11.2019 16:43 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:43 İntihara kalkışan esnaf, hastaneye kaldırıldı

KAYSERİ'de, boğazına dayadığı bıçakla kendisini yaralayan Hüseyin N. (53), hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında  Melikgazi ilçesi Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Kuruyemiş dükkanı işleten Hüseyin N., iddiaya göre kullandığı ilaçların etkisiyle krize girdi. Bıçakla boğazından kendisini yaralayan Hüseyin N.'nin sesi üzerine gelen komşuları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Hüseyin N., sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hüseyin N.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 



Erciyes Üniversitesi, Melikgazi, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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