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İntihara kalkışan kadın pişman olup, 112'yi aradı

ANTALYA'da, evde kimse yokken ilaç içerek intihara kalkışan, sonrasında pişman olup 112'den yardım isteyen S.K. (42) adlı kadın, hastanede tedaviye alındı.

17.02.2020 17:17 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:17İntihara kalkışan kadın pişman olup, 112'yi aradı

ANTALYA'da, evde kimse yokken ilaç içerek intihara kalkışan, sonrasında pişman olup 112'den yardım isteyen S.K. (42) adlı kadın, hastanede tedaviye alındı.

'ya bağlı Demirtaş Mahallesi'nde yaşayan S.K. adlı kadın, iddiaya göre dün saat 20.00 sıralarında evde kimse yokken 10 uyku hapı içerek, intihara kalkıştı. Sonrasında pişman olan S.K., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri S.K.'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.



Alanya, Güncel

Kaynak: DHA

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