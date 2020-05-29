İntihara kalkışan kadını itfaiye ekipleri balkondan girerek kurtardı

Karabük'te ailevi sorunları nedeniyle ile ilaç içerek kendini eve kilitleyen genç kadını itfaiye ekipleri balkondan girerek kurtardı.

İntihara kalkışan kadını itfaiye ekipleri balkondan girerek kurtardı
29.05.2020 23:13 | Son Güncelleme: 29.05.2020 23:16
Karabük'te ailevi sorunları nedeniyle ile ilaç içerek kendini eve kilitleyen genç kadını itfaiye ekipleri balkondan girerek kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay, Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi 79 No'lu Cadde'de meydana geldi. Ö.Ö. iddiaya göre ailevi sorunlar nedeniyle sinir krizi geçirerek evin balkonuna çıkarak bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis apartmana girdikten sonra genç kadının kapıyı açmasını istedi ancak Ö.Ö. kapıyı açmadı. Polis bunun üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi istedi.

Kısa süre sonra apartmanın olduğu yere gelen itfaiye ekipleri, merdivenle salonun balkonundan içeri girdi. Ekipler, odaya girdiklerinde kadının yerde baygın şekilde yattığını gördü. İtfaiye ekiplerinin evin kapısını açması ile baygın olan genç kadına ilk müdahale 112 ekiplerince yapıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından genç kadın ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler: Karabük, İtfaiye, Polis, 3. Sayfa, Haber

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