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İntihara kalkışan şahsı polis çatıdan indirdi

Çorum'da yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle bir inşaatın çatısına çıkan şahsı polisler ikna ederek intihar kararından vazgeçirdi.

27.08.2019 17:46 İntihara kalkışan şahsı polis çatıdan indirdi
Çorum'da yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle bir inşaatın çatısına çıkan şahsı polisler ikna ederek intihar kararından vazgeçirdi.

Olay, Yeniyol Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan G.K., bir inşaatın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Şahsın çatıda olduğunu gören vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra sağlık görevlileri ve itfaiye sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı görüşmeler sonucu intihar teşebbüsünden vazgeçen G.K. aşağıya indirildi. - ÇORUM

Çorum, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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