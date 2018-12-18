18 Aralık 2018, 15:22
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İntihar Etmek İçin Çatıya Çıkan Kişi, 109 Suçtan Aranıyormuş

Bursa'da intihar etmek için kaymakamlık binasına çıkan ve 2 saat süren çaba sonucunda ikna edilerek indirilen İbrahim A.'nın 109 farklı dolandırıcılık olayından kaydı çıktı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde kaymakamlık binasının terasına çıkarak intihara kalkışan İbrahim A., 2 saat süren çabayla ikna edildi. İbrahim A.'nın, 109 farklı dolandırıcılık olayından kaydının bulunduğu öğrenildi.

KAYMAKAMLIK BİNASINDA AŞAĞI SARKTI

Bursa'nın Kestel ilçesinde öğle saatlerinde kaymakamlık binasına gelen İbrahim A. (35), yetkililere simitçi olduğunu ve devletin kendisine bakmadığını, borçları olduğunu söyledi. Yetkililerin, sıraya girip dilekçe doldurmasını istemesiyle öfkeye kapılan İbrahim A., kaymakamlık binasının terasına çıkarak kendini aşağıya sarkıttı.

İKNA EDİLEREK İNDİRİLDİ

Vatandaşlar ve kaymakamlık çalışanları durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binanın altına minder açarken, sağlık ekipleri hazır bekledi. İbrahim A., Kestel ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 saat sonra ikna edilerek indirildi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

İbrahim A.'nın 9 farklı şehirde 109 ayrı dolandırıcılık olayından kaydının bulunduğu, simitçi olmadığı öğrenildi. Öte yandan meraklı vatandaşlar, intihara kalkışan İbrahim A.'yı görüntülemek için birbiriyle yarıştı. Cep telefonu kamerasıyla olayı görüntülemeye çalışan meraklı vatandaşları polis uzaklaştırdı.

İşte olay yerinden görüntüler;

Kaynak: DHA

YORUMLAR (19)
TESLA: bırakın atlasaydı insanlar ondan o da insanlardan kurtulurdu
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YVZS: ZİBİDİ TİP. TAM ANLAMIYLA ASILMALI.
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HARUN: salak :)
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TİREBOLU LU HASAN PAŞANIN OĞLU TOLGA BEY: Ulan bu adan tam bir YÜZSÜZ. İnsanlık adına şiddetle ve nefretle kınıyor lanetliyorum.
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ÇAVUŞ: YA ADAM PROVAKASYON , TYATRO YAPIP. AMAÇ DEVLETİ KÖTÜLEMEK
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