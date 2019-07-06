06.07.2019 09:17
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Karısı intihara kalkıştı kendisi sigara içerek izledi!

Adana'da babasının mirasından pay alamadığı için köprüye çıkıp intihar etmek isteyen K.A'nın kurtarılmasını kocası L.A. ağaca yaslanıp sigara içerek izledi.

Babasının mirasından pay alamadığı için bunalıma giren K.A (37) intihar etmek için köprüye çıktı. Koca L.A karısının kurtarılmasını ağaca yaslanıp sigara içerek bekledi.

Adana Regüllatör Köprü Yüreğir ayaklarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, babasının mirasından pay alamadığını söyleyen K.A, Seyhan Nehri üzerinde bulunan köprüye çıkıp intihar etmek istedi. 7 çocuk annesi K.A, bağırarak kendisini atacağını söyledi.

BİR ANLIK DALGINLIKTAN YARARLANDILAR

Sinir krizi geçiren kadını gören vatandaşlar 112 Acil Yardım ve CANKUR ekiplerine haber verdi. Yanına kimseyi yaklaştırmayan K.A uzun süren ikna çalışmaları sonunda bir anlık dikkat dağınıklığından faydalanılarak kolundan tutulup kurtarıldı.

Sinir krizi geçiren kadın polis ve 112 ekiplerince ambulansa ardından yapılan ilk tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Karısı intihara kalkıştı kendisi sigara içerek izledi!
Kaynak: İHA
Yüreğir, Adana, Güncel

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