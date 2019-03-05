İntiharın Eşiğinden Dönen Emmanuel Eboue, Çocukluk Aşkıyla Evlendi

Son yıllarda ekonomik olarak yaşadığı sıkıntının yanı sıra eşi Aurelie Bertrand ile boşanan ve intihar etmeyi düşündüğünü itiraf eden Galatasaray'ın eski futbolcusu Emmanuel Eboue, zor günleri geride bıraktı.

ABDUL KADER KEİTA, DÜĞÜNDE YALNIZ BIRAKMADI

Yaşadığı depresyonu geride bırakan ve hayatını çocukluk aşkı ile devam etme kararı alan Eboue, Abidjan şehrinde bir otelde düzenlenen törenle dünya evine girdi. Çok mutlu olduğu gözüken Eboue'yi düğününde Galatasaray'ın bir başka eski futbolcusu Abdul Kader Keita yalnız bırakmadı.

ESKİ EŞİ, ÇOCUKLARINI GÖSTERMİYORDU

Emmanuel Eboue, geçen ay verdiği bir röportajda eski eski Aurelie Bertrand'ın çocuklarını görmeye izin vermediğini belirtmiş ve boşandıktan sonra bunalıma girdiğini söylemişti.

Eboue, ''Evlilik dışı çocuklarım olduğu yazıldı. Böyle bir şey yok. 3 çocuğum var, hepsi de eski eşimden. Eşimden ayrıldıktan sonra çocuklarımı göremedim. Çocuklarımı 2 yıldır göremiyorum, bu çok canımı acıtıyor. Geçen hafta küçük çocuğumun doğum günüydü. Eski eşim bir video hazırlayıp bana göndermiş. İzledikten sonra göz yaşlarımı tutamadım. Çok acı verici bir durum. Çocuğum var ama göremiyorum.'' sözlerini kullanmıştı.

(Sporx)