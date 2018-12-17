"İntiharın Genel Provası" İkinci Sezona 'Merhaba' Dedi 

Duşan Kovaçeviç' in yazdığı, Bilge Emin'in çevirisini yaptığı ve Emrah Eren'in yönettiği, 'İntiharın Genel Provası'ında kişilerin içinde bulunduğu dramatik, komik ve yer yer trajik durumları ustaca yorumlayan oyuncular; Erdem Akakçe, Fatih Koyunoğlu, Kadir Çermik ve Selen Öztürk performanslarıyla göz doldurdu.

Bugüne kadar 60 kez sahnelenen oyun ikinci sezonunda seyircisiyle bir kez daha Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde seyircisiyle buluştu. Oyun salonu dolduran tiyatro severlerin ayakta alkışlarıyla son buldu.

'İntiharın Genel Provası', 20. yüzyılın Balkanlar'dan çıkmış en keskin kalemlerinden biri olarak anılan, aynı zamanda Emir Kustrika'nın "Underground" filminin de senaristi Duşan Kovaçeviç'in kendine has üslubuyla, kara mizah tarzında kaleme aldığı, alaycı ve sarsıcı bir sistem eleştirisi.

Kaynak: Bültenler