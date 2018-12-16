16 Aralık 2018, 14:02
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İntiharına Polisin Engel Olduğu Kadın, Sinir Krizi Geçirdi

Kayseri'de ekonomik sıkıntıları olduğu gerekçesiyle yaşamına son vermek isteyen kadını, polis vazgeçirdi. Olay sonrası sinir krizi geçiren talihsiz kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, işsiz Semiha A. (42), ekonomik sıkıntıları olduğu gerekçesiyle yaşamına son vermek için üst geçide çıktı. Ağlayan ve ayaklarını aşağı sarkıtan kadını görenler, inmesi için ikna etmeye çalıştı. Polislerin intihardan vazgeçirdiği Semiha A., sinir krizi geçirince hastaneye kaldırıldı.

VATANDAŞLAR POLİSE HABER VERDİ

Olay, öğle saatlerinde, Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Ekonomik sıkıntıları olduğu öğrenilen işsiz Semiha A., çevre yoluna atlayıp, yaşamına son vermek için üst geçide çıktı. Korkulukları tutarken, ayaklarını aşağı sarkıtan ve gözyaşı döken kadını görenler, polise haber verdi.

İNTİHARDAN VAZGEÇTİ

Çevredekiler, polis gelene kadar, aşağı inmesi için Semiha A.'yı ikna etmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, üst geçide çıktı. Semiha A. ile bir süre konuşan ekipler, intihardan vazgeçen kadını korkuluklardan uzaklaştırdı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sinir krizi geçiren Semiha A., sağlık görevlilerince ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşte olay yerinden görüntüler;

Polis,Kocasinan,Kayseri
16 Aralık 2018 Pazar 14:02



YORUMLAR (24)
BURHAN BEY: GENÇLER ÇALIŞIN İŞ ÇOK BOŞ GEZMEYİN ÇALIŞANA İŞ ÇOK ASGARİ ÜCRETLİDE OLSA ÇALIŞIN MAAŞINIZIN BİR MİKTARINI YATIRIM İÇİN KENARA KOYUN BU KARDEŞİMİZEDE ÜZÜLDÜM YAZIK İNŞALLAH REFAHA ERER BÖYLE HABERLER ÇOGALDI MALESEF ASGARİ ÜCRETLİDE OLSA ÇALIŞIP AZİMLE SABREDİN PARANIZI ÇARÇUR ETMEYİN ALMANYADAN SELAMLAR KARDEŞLERİM
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  • SAKAR : İş yok alamancı.Sizin yüzünüzden.Gel burda yaşa görelim.
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WWWWWWW: Bizleri bu duruma sokalarin Allah belalarıni versin asagliklar kendi ailesinin ve etrafındaki itleri zengin etti halkida bu duruma koydu
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ÖYLECE: bunlar daha iyi günlerimiz dahada kötüye gidiyoruz yarınından umudu olan kimse yok artık
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BURHAN BEY: İŞ ÇOK BEGENEN YOK NANKÖR ÇOK BU DEVLET DAHA NE YAPSIN EN AZINDAN GİR ASGARİ ÜCRETLİ Bİ İŞE MUHTAÇ OLMA KİMSEYE EVİNEDE BAKARSIN HAYATINIDA YAŞARSIN UFAK UFAK BİRİKİMDE YAPARSIN HERŞEY ZAMANLA SABIR AZİM GERİSİ KOLAY ŞÜKREDİN İSYAN ETMEYİN BOŞ GEZMEYİN ÇALIŞIN SİGORTANIZ İŞLESİN MAAŞINIZIN 3 TE BİRİNİ BİRİKİM İÇİN AYIRIN SABREDİN AZMEDİN ŞÜKREDİN EFENDİ OLUN AKILLI OLUN
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