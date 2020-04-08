Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İntiharından alkol vaadiyle vazgeçti

Antalya'da 40 metre yüksekliğe çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, alkol getirilmesi karşılığında falezlerden uzaklaşacağını söyledi.

08.04.2020 18:18 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:23
İntiharından alkol vaadiyle vazgeçti
Antalya 'da 40 metre yüksekliğe çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, alkol getirilmesi karşılığında falezlerden uzaklaşacağını söyledi. Şahıs getirilen alkolü alıp intihardan vazgeçti.

Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'ndeki Düden Park'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Yaklaşık 40 metre yükseklikte falezlerin uç kısmında duran vatandaşı görenler, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.K. olduğu tespit edilen kişiyi ikna etmeye çalışan ekipler, bölgede güvenlik önlemleri de aldı. Ekipler, S.K. ile sohbet ederek, kendilerine doğru gelmesini sağladı.

İçkisinin bittiğini söyleyen S.K., içki getirilmesi karşılığında falezlerden uzaklaşacağını söyledi. Kendisine getirilen içkiyi içen S.K, ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Polis, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››İntiharından alkol vaadiyle vazgeçti - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi Haberler
Markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi
İspanya’dan endişe veren açıklama: Virüs bulaşma zirvesine ulaştı Haberler
İspanya'dan endişe veren açıklama: Virüs bulaşma zirvesine ulaştı
Bakan Koca, sağlık çalışanları için vekillere çağrı yaptı Haberler
Bakan Koca, sağlık çalışanları için vekillere çağrı yaptı
Zamanında alınan tedbirler işe yaradı! İşte Türkiye’nin koronavirüs istatistiği Haberler
Zamanında alınan tedbirler işe yaradı! İşte Türkiye'nin koronavirüs istatistiği
Koronaya yakalanan 3 yaşındaki Defne’nin sağlığıyla ilgili yeni gelişme Haberler
Koronaya yakalanan 3 yaşındaki Defne'nin sağlığıyla ilgili yeni gelişme
ABD’den en ölümcül gün! Koronadan 24 saatte 1918 kişi öldü Haberler
ABD'den en ölümcül gün! Koronadan 24 saatte 1918 kişi öldü
Yoğun bakıma alınan Johnson’un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Haberler
Yoğun bakıma alınan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Çin Lideri ile telefonda görüştü! Ana gündem maddesi koronavirüstü Haberler
Çin Lideri ile telefonda görüştü! Ana gündem maddesi koronavirüstü

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

18:42: Kulp'ta hain saldırıda şehit olan siviller için sela okundu - Haberler 18:40: İslahiye ve Nurdağı'nda 24 kişi karantinaya alındı - Haberler 18:39: Karabük-Bartın sınırında denetimler sürüyor - Haberler 18:38: MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist ile Zeytin Dalı bölgesine... - Haberler 18:38: Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler 18:35: Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti - Haberler 17:07: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü - Haberler 16:45: New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti - Haberler 16:27: PKK'nın sözde sorumlularından "Zinar" kod adlı Fadıl Ekinci nokta operasyonuyla öldürüldü - Haberler 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü 16:05: Kocaeli'de bir baba oğlunu öldürüp intihar etti - Haberler