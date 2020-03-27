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İntikam cinayeti zanlısı adliyeye sevk edildi

Adana'da 6 ay önce arkadaşının öldürülmesi olayına karıştığını ileri sürdüğü şahsı vurarak öldüren zanlı yakalandı.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:50
İntikam cinayeti zanlısı adliyeye sevk edildi
Adana 'da 6 ay önce arkadaşının öldürülmesi olayına karıştığını ileri sürdüğü şahsı vurarak öldüren zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 2 Ekim Çarşamba günü Seyhan ilçesi, Dumlupınar Mahallesi 38023 Sokak'ta Eray Demir Keskin öldürüldü. Olaydan sonra harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, 10 yıl öncesine dayanan bir tokat atma meselesinden dolayı Hakan K. (46), Mehmet K. (25), Orhan K. (49) ve Adem K.'nin (30) karıştığı bir kavgada Adem K.'nin öldüğünü belirledi. Polis, bu tespitleri yaptıktan sonra zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Önce Hakan ve Orhan K. yakalandı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Polis, daha sonra da Mehmet ve Adem K.'yi yakaladı. Zanlıların sorgularında Ayhan Keskin'in mahallede silahla gezip kavga çıkarttığını kendilerinin de korkup ateş ettiklerini söyledikleri öne sürüldü. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Bu olaydan yaklaşık 6 ay sonra 15 Mart günü Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde 49 yaşındaki Ayhan Keskin vurulurken zanlı kaçtı. Cinayet ekipleri olayın failini bulmak için çalışma başlatırken, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı 25 Mart günü hayatını kaybetti. Polis ise cinayeti Muhammet Emin G.'nin (18) işlediğini tespit edip saklandığı evde yakaladı. Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlı, 6 ay önce arkadaşı Eray Demir Keskin'in silahla öldürüldüğünü, bu olayda Ayhan Keskin'in de parmağı olduğu için vurduğunu söylediği öne sürüldü.

Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Seyhan, Keskin, Adana, 3. Sayfa

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