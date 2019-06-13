13.06.2019 08:54
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İntikam Filmi

İntikam Filmi

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10 yıl önce, açıklanamayan bir olayın ardından hükümet tesisinden kaçan Ja yoon, hafızasını kaybeder. Yaşlı bir çiftin eve aldığı küçük kız, yıllar sonra parlak bir lise öğrencisi olur. Maddi sıkıntı içindeki ailesine yardımcı olmak için bir yarışma programına katılan Ja yoon, televizyonda görünmesinin ardından garip insanlarla karşılaşır. Onlar elbette kaybolduğu günden beri onu arayan Nobleman, Dr. Baek ve Bay Choi'dir. Sıradan bir lise öğrencisi gibi görünen Ja yoon'un hayatı artık tam bir kargaşaya dönüşmüştür.


Yönetmen: Hoon-jung Park
Senaryo: Hoon-jung Park
Oyuncular: Seung-chul Baek, Kim Byung-Ok, Woo-sik Choi, Da-Eun, Kim Ha-Na, Min-soo Jo, Woorim Jung, Da-mi Kim, Tae-won Kwon, Woo Min-Kyu, Go Min-Si, Hee-soon Park
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: The Witch/ Manyeo
Yapımcı Firma: Peppermint & Company
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi:Güney Kore
Orijinal Dili: Korece, İngilizce
Filmin Süresi: 126 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 05.07.2019

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Kaynak: InterSinema.com
Hükümet, Sinema