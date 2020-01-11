İntikam filmi konusu nedir? İntikam oyuncuları ve İntikam özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan İntikam filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İntikam filmini izleyecek olanların merak ettiği İntikam konusu nedir, İntikam oyuncuları kimler ve İntikam özeti gibi konuları inceliyoruz.

İNTİKAM FİLMİ KONUSU NEDİR?

10 yıl önce, açıklanamayan bir olayın ardından hükümet tesisinden kaçan Ja yoon, hafızasını kaybeder. Yaşlı bir çiftin eve aldığı küçük kız, yıllar sonra parlak bir lise öğrencisi olur. Maddi sıkıntı içindeki ailesine yardımcı olmak için bir yarışma programına katılan Ja yoon, televizyonda görünmesinin ardından garip insanlarla karşılaşır. Onlar elbette kaybolduğu günden beri onu arayan Nobleman, Dr. Baek ve Bay Choi'dir. Sıradan bir lise öğrencisi gibi görünen Ja yoon'un hayatı artık tam bir kargaşaya dönüşmüştür.

İNTİKAM OYUNCULARI VE KADROSU

İntikam Yönetmen: Hoon-jung Park

İntikam Oyuncular: Da-mi Kim, Min-soo Jo, Hee-soon Park, Woo-sik Choi, Seung-chul Baek

İntikam Tür: Aksiyon, Gizem

İntikam Yapım Yılı: 2018 (126 dk)

İntikam Vizyon Tarihi: 5 Temmuz 2019 Cuma

İntikam Senaryo: Hoon-jung Park

İntikam Yapım Ülkesi: Güney Kore

İntikam Orijinal Dil: Korece, İngilizce

İntikam Orijinal Adı: The Witch/ Manyeo