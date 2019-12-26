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Ioannis Sfairopoulos: "Anadolu Efes her anlamda bizden çok iyiydi"

Maccabi FOX Tel Aviv Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos, Anadolu Efes'in gösterdiği performanstan ötürü galibiyeti hak ettiğini belirterek, Efes'in her anlamda kendilerinden iyi oynadığını söyledi.

26.12.2019 22:55 | Son Güncelleme: 26.12.2019 23:00 Ioannis Sfairopoulos:
Maccabi FOX Tel Aviv Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos, Anadolu Efes'in gösterdiği performanstan ötürü galibiyeti hak ettiğini belirterek, Efes'in her anlamda kendilerinden iyi oynadığını söyledi.

THY Euroelague'in 16. haftasında İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv, Sinan Erdem Salonu'nda karşılaştığı Anadolu Efes'e 99-79 yenildi. Maçın ardından yapılan basın toplantısında konuşan Maccabi Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos, "Efes'i galibiyetinden dolayı tebrik ederim. Onlar bizden daha iyi oynadı. Özellikle ikinci yarıdaki performansıyla galibiyeti hak ettiler. İkinci yarıdaki performansları galibiyeti perçinledi. İlk periyoda iyi başladık. İkinci periyottan itibaren oyuna karşı ritmimiz düştü. İkinci periyotta 6 top kaybı yaptık. Üçüncü periyot maçın en kötü zamanıydı, 32 sayı yedik. Savunmada kötüydük. Üçüncü periyotta her şeyimizi ortaya koymalıydık. Anadolu Efes her anlamda bizden çok iyiydi. 99 sayı buldular. Geçtiğimiz sezondan birlikte oynayan oyuncuları vardı. Kadro kalitesi de çok iyi seviyede. Biz bugün geçen yılın finalistine 79 sayı atamayı başardık. Anadolu Efes'e bundan sonraki maçlar için başarılar diliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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