IOC, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın düzenlenmesinde kararlı
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Japonya'nın ev sahipliğinde bu yıl düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na olan bağlılığını yineleyerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı şu aşamada yeni bir karar almaya gerek olmadığını duyurdu.
17.03.2020 18:48 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:48
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Japonya 'nın ev sahipliğinde bu yıl düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na olan bağlılığını yineleyerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı şu aşamada yeni bir karar almaya gerek olmadığını duyurdu.
IOC'den yapılan yazılı açıklamada, milli olimpiyat komiteleri ve uluslararası federasyonlar da dahil, ilgili paydaşlarla 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın geleceğine ilişkin istişarelerin devam ettiği belirtildi.
Lozan merkezli IOC'nin sorumlu bir kuruluş olarak hareket etmeyi sürdüreceği vurgulanırken, tüm paydaşlardan kendi görevleri dahilinde virüsün kontrol altına alınmasına katkıda bulunmak için çaba göstermeleri istendi.
Dünyanın koronavirüs salgını nedeniyle eşi görülmemiş bir durumdan geçtiği ve IOC'nin de 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın düzenlenmesine yönelik bağlılığının tam olduğu vurgulanarak, "Oyunlara 4 aydan fazla bir süre varken, bu aşamada herhangi sert bir karar almaya gerek yok. Şu anda yapılacak herhangi bir spekülasyon zarar vecidir." değerlendirmesinde bulunuldu.
IOC İcra Kurulu, 3 Mart'ta yaptığı açıklamada da koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesi gündemde olan 2020 Tokyo Olimpiyatları'na ilişkin, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) tavsiyelerine uyulacağını bildirmişti.
IOC'den yapılan yazılı açıklamada, milli olimpiyat komiteleri ve uluslararası federasyonlar da dahil, ilgili paydaşlarla 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın geleceğine ilişkin istişarelerin devam ettiği belirtildi.
Lozan merkezli IOC'nin sorumlu bir kuruluş olarak hareket etmeyi sürdüreceği vurgulanırken, tüm paydaşlardan kendi görevleri dahilinde virüsün kontrol altına alınmasına katkıda bulunmak için çaba göstermeleri istendi.
Dünyanın koronavirüs salgını nedeniyle eşi görülmemiş bir durumdan geçtiği ve IOC'nin de 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın düzenlenmesine yönelik bağlılığının tam olduğu vurgulanarak, "Oyunlara 4 aydan fazla bir süre varken, bu aşamada herhangi sert bir karar almaya gerek yok. Şu anda yapılacak herhangi bir spekülasyon zarar vecidir." değerlendirmesinde bulunuldu.
IOC İcra Kurulu, 3 Mart'ta yaptığı açıklamada da koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesi gündemde olan 2020 Tokyo Olimpiyatları'na ilişkin, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) tavsiyelerine uyulacağını bildirmişti.
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Kaynak: AA
Etiketler : Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Japonya, Spor
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