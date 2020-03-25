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IOC'de hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın yeni tarihini en kısa sürede belirlemek

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yeni tarihinin en kısa zamanda belirlenmesini umduğunu söyledi.

25.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:36
IOC'de hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın yeni tarihini en kısa sürede belirlemek
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yeni tarihinin en kısa zamanda belirlenmesini umduğunu söyledi.
2021'e ertelenen organizasyonun geleceğine ilişkin Bach, telekonferans yöntemiyle açıklamalarda bulundu.
Thomas Bach, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yeni tarihinin belirlenmesi için yarın uluslararası 33 spor federasyonu temsilcileriyle görüşeceğini belirtti.
Federasyon başkanlarıyla tüm seçenekleri masaya yatıracaklarını ifade eden Bach, "Onlarla istişare ettikten sonra da Olimpiyat Oyunları dönemindeki diğer spor takvimlerini ve birçok konuyu da hesaba katmalıyız." diye konuştu.
Oyunların yeni tarihinin en kısa zamanda belirlenmesini umduğunu aktaran Bach, bununla beraber tüm paydaşların çıkarlarının da dikkate alınması için önceliklerinin, en iyi kararın alınması olduğunu kaydetti.
Thomas Bach, "Misyonumuz, oyunları düzenlemek ve sporcuların hayallerini gerçekleştirmektir." dedi.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiğini açıklamıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Tokyo, Güncel

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