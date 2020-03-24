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IOC Sporcu Komisyonu, olimpiyatların ertelenmesinden memnun

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Sporcu Komisyonu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesinden memnuniyet duyduğunu bildirdi.

24.03.2020 20:04 | Son Güncelleme: 24.03.2020 20:04
IOC Sporcu Komisyonu, olimpiyatların ertelenmesinden memnun
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Sporcu Komisyonu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesinden memnuniyet duyduğunu bildirdi.
Komisyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan erteleme kararının spor camiası tarafından desteklendiği belirtildi.
Açıklamada, sporcuların bu süreçte sağlık durumlarına dikkat etmeleri yönünde çağrıda bulunuldu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Spor

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