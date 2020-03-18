IOC Üyesi Hayley Wickenheiser'dan olimpiyat hazırlıklarına eleştiri Açıklaması
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi Hayley Wickenheiser, Japonya'nın ev sahipliğinde bu yıl düzenlenmesi planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlıklarının devam etmesini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sorumsuzluk olarak nitelendirdi.
18.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:50
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi Hayley Wickenheiser, Japonya 'nın ev sahipliğinde bu yıl düzenlenmesi planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlıklarının devam etmesini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sorumsuzluk olarak nitelendirdi.
Twitter hesabından açıklama yapan Kanadalı Wickenheiser, "IOC'nin olimpiyatları düzenleme konusundaki ısrarı, insanlık açısından duyarsızlık ve sorumsuzluktur. Önümüzdeki 24 saat içinde neler olacağını planlayamazken, bırakın 3 ay sonra ne olacağını." ifadelerini kullandı.
Koronavirüsün atletler dahil herkes için büyük bir problem olduğunu belirten Wickenheiser, "Olimpiyat oyunları, dünyadaki en büyük spor faaliyeti. Ama bu kriz olimpiyatlardan daha büyük." değerlendirmesinde bulundu.
Twitter hesabından açıklama yapan Kanadalı Wickenheiser, "IOC'nin olimpiyatları düzenleme konusundaki ısrarı, insanlık açısından duyarsızlık ve sorumsuzluktur. Önümüzdeki 24 saat içinde neler olacağını planlayamazken, bırakın 3 ay sonra ne olacağını." ifadelerini kullandı.
Koronavirüsün atletler dahil herkes için büyük bir problem olduğunu belirten Wickenheiser, "Olimpiyat oyunları, dünyadaki en büyük spor faaliyeti. Ama bu kriz olimpiyatlardan daha büyük." değerlendirmesinde bulundu.
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Kaynak: AA
Etiketler : Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Koronavirüs, Japonya, Spor
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