Haberler » Spor » IOM Türkiye Şampiyonası

IOM Türkiye Şampiyonası

Radyo Kontrollü Model Yatlar Uluslararası 1 Metre (IOM) Türkiye Şampiyonası, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde devam ediyor.

26.10.2019 12:46IOM Türkiye Şampiyonası
Radyo Kontrollü Model Yatlar Uluslararası 1 Metre (IOM) Türkiye Şampiyonası, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde devam ediyor.
Türkiye Yelken Federasyonu ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğinde, Süleymanpaşa Belediyesinin destekleriyle düzenlenen şampiyonaya Türkiye'nin farklı illerinden 22 sporcu katılıyor.

Türkiye Yelken Federasyonu Yarış Kurulu Başkanı Murat Evlek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk gün yarışlarını tamamladıklarını ve ikinci startını verdiklerini söyledi.
Evlek, havanın yarış için gayet uygun olduğunu ifade ederek, "Bugün de güzel havayla saat 17.00'ye kadar yarışlarımızı yapacağız. Bugün ve yarınki yarışların sonunda da puanlamaları yapıp dereceye giren sporcuları belirleyeceğiz." dedi.
Tekirdağ Yelken Kulübü önünde, uzaktan kumandayla teknelerini yönlendiren sporcular arasında çekişmeli mücadele yaşandı.

Şampiyona yarın sona erecek.

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
16:19 Vefa Küçük: "Cumhurbaşkanımız kulübümüz için çok değerli"
16:14 Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı
16:04 TOFAŞ, İstanbul'dan galibiyetle döndü! Bahçeşehir Koleji'ni...
16:02 Futbol: TFF 1. Lig
15:56 Futbol: Süper Lig
15:54 Vefa Küçük'ten '1 oy' göndermesi
15:54 Ali Koç'tan Kenan Evren Lisesi müjdesi!
26.10.2019 16:20:35