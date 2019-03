İos 12.2 İndir, Apple News+, Animoji ve Akıllı Tv'ler İçin Airplay 2

Kaynak: Teknotalk.com

Apple iOS 12.2 sürümünü yayınladı!Apple yazılım odaklı keynote 2019 etkinliği sonrasında iOS 12.2 sürümünü yayınladı. Akıllı TV'ler için yeni Apple News +, Animoji ve AirPlay 2 ile iOS 12.2 ile birlikte geliyor. iOS 12.2 indir.En yeni özellikler bu sürümde. Apple bu hafta yeni iPad Air, iPad mini ve güncellenmiş AirPods sürümüyle aynı tarihe denk gelen Apple, iOS 12.2'yi piyasaya sürmüş oldu.Yeni AirPod'ların çalışması için gerekli bir güncellemenin yanı sıra iOS 12.2; seçkin akıllı TV'ler için AirPlay desteği ve iPhone X ya da daha yeni modelleri için yeni Animoji de dahil olmak üzere birçok önemli yeni özelliğe sahip.Bu yılın başlarında söz verildiği gibi, iOS 12.2, Samsung, LG, Sony ve Vizio gibi markalardan akıllı TV'lerde video, müzik, fotoğraf ve sunum akışı için AirPlay 2 desteğini devreye sokuyor. Ayrıca iOS 12 aynı zamanda akıllı TV'ler için HomeKit desteğini de ekliyor.iMessage'da çıkartma olarak göndermek veya FaceTime çağrıları sırasında kullanmak üzere dört yeni Animoji var: zürafa, köpekbalığı, baykuş ve yaban domuzu.Animoji yalnızca iPhone X ve daha yeni cihazlar için kullanılabilir.Apple News sonunda Kanada'da İngilizce, Fransızca ya da her ikisinin bir karışımı olan makalelerle birlikte sunuluyor.iOS 12.2 aynı zamanda duyurulmuş Apple News + servisini normal Apple News uygulamasına ekliyor.Apple ayrıca iMessage'daki sesli mesajların ses kalitesini de artırdı. Önceki sesli mesajlarda paslı bir AMR ses kodeği kullanıldığında, iOS 12.2 daha net bir ses için yeni bir Opus codeki ile ses kalitesini artırdı.Özetle iOS 12.2 böyle, detaylar ise aşağıda!iOS 12.2 dört yeni Animoji içerir. Bu güncelleme, kararlılık iyileştirmeleri ve sorun gidermeler de içerir.AnimojiiPhone X ve daha yenisi, iPad Pro 12.9 inç (3. nesil) ve iPad Pro 11 inç için dört yeni Animoji: baykuş, yaban domuzu, zürafa ve köpek balığıAirPlayTV denetimlerine hızlı erişim sağlamak için Denetim Merkezi'nde ve Kilitli Ekranda TV denetimleriVideolar için çoklu görev AirPlay özelliği, diğer uygulamalarda dolaşmanıza ve AirPlay'i kesintiye uğratmadan aygıtınızda yerel olarak diğer kısa biçimli ses ve video dosyalarını çalmanıza ve oynatmanıza izin verirAirPlay çıkışları artık içerik türlerine göre gruplanır ve içerikleri hangi aygıtta oynamak istediğinizi daha hızlı bulmanızı sağlarApple PayApple Pay Cash müşterileri artık Visa bank kartlarını kullanarak banka hesaplarına anında para aktarabilirlerWallet uygulaması artık Apple Pay kredi ve banka kartı işlemlerini kartın hemen altında görüntülerEkran SüresiAtıl süre haftanın her günü için farklı bir zamanlama ile ayarlanabilirYeni bir anahtar ile uygulama sınırları geçici olarak kolayca açılıp kapanabilirSafariKimlik bilgileri Otomatik Parola Doldurma ile doldurulduktan sonra web sitelerine giriş otomatik olarak gerçekleşirUyarılar artık şifrelenmiş web sayfaları yüklenirken görünürParmak izi değişkeni olarak kullanılma olasılığını engellemek için süresi dolmuş İzleme standardı desteğini kaldırır; Akıllı İzleme Önleme, artık saptanmış olarak siteler arası izlemeye karşı korurAkıllı Arama Alanı sorguları, arama önerileri yanındaki ok simgesine dokunarak değiştirilebilirApple MusicGöz At sekmesi tek bir sayfada daha fazla içerik göstererek yeni müzikleri, listeleri ve daha fazlasını keşfetmenizi sağlarAirPodsYeni AirPods (2. nesil) için destek eklerBu güncelleme, kararlılık iyileştirmeleri ve sorun gidermeler de içerir.Bu güncelleme:ABD, Birleşik Krallık ve Hindistan için Harita'ya Hava Kalitesi İndeksi desteği eklerAyarlar'da aygıtınızın garanti süresinin bitmesine ne kadar kaldığını gösteren bilgi ekleriPhone 8 ve daha yenisi, iPad Pro 12.9 inç (3. nesil) veya iPad Pro 11 inç için kullanıcının AT&T 5G Evolution ağının kullanılabilir olduğu bir bölgede olduğunu belirten bir "5G E" simgesi görüntülerMesajlar'da ses kaydı kalitesini iyileştiririOS'teki Apple TV Remote uygulamasının kararlılığını ve performansını iyileştirirBazı cevapsız aramaların Bildirim Merkezi'nde görünmesine engel olan bir sorunu giderirEylem gerektirmeyen işaret bildirimlerinin Ayarlar'da görünmesine neden olabilen bir sorunu ele alırAyarlar > Genel > iPhone Saklama Alanı'ndaki saklama alanı çubuk grafiğinde bazı büyük uygulamaların saklama alanı büyüklüğünün, Sistem kategorisinin ve Diğer kategorisinin hatalı olabildiği bir sorunu ele alırArabada Bluetooth aygıtına bağlandıktan sonra Sesli Mesajlar'ın kayıtları otomatik olarak çalmasına neden olabilen bir sorunu giderirSesli Mesajlar'ın kayıtları yeniden adlandırmasını geçici olarak engelleyebilen bir sorunu çözerApple yazılım güncellemelerinin güvenlik içeriğiyle ilgili bilgi için lütfen şu web sitesine gidin Açıklaması