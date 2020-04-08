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İOS 13.4.1 Güncellemesi Yayında! İşte Detaylar

Apple, kısa bir süre önce iOS 13.4 güncellemesini yayınlamış ve yaşanılan sıkıntılarla ilgili kullanıcılardan hızlı bir şekilde geri dönüşler almıştı.

08.04.2020 15:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:51
İOS 13.4.1 Güncellemesi Yayında! İşte Detaylar
Apple , kısa bir süre önce iOS 13.4 güncellemesini yayınlamış ve yaşanılan sıkıntılarla ilgili kullanıcılardan hızlı bir şekilde geri dönüşler almıştı. Yaşanılan aksaklıkların giderilebilmesi için hızlı bir çalışma içine giren Apple, iOS 13.4.1 güncellemesini yayınladı. Yayınlanan en son güncellemede, Facetime ile ilgili yaşanan teknik sorunlar çözülmüş gibi görünüyor. Güncellemeden önce, iOS 13.4 kullanan cihazların, iOS 9.3.6, OS X El Capitan 10.11.6 ve daha eski işletim sistemine sahip cihazlarla Facetime gerçekleştirmesinde sorunlar oluşuyordu. Yeni güncellemede Apple şirketi, bu sorunları çözümledi. Facetime sorununun yanı sıra, ana ekran hızlı eylemler menüsünde bulunan Blutooth özelliğine girişte de sorun yaşanıyordu. İOS 13.4.1 güncellemesiyle bu sorun da çözülmüş oldu. Giderilen bir başka sorun ise 4. nesil iPad Pro 12,9 inç ve 2. nesil iPad Pro 11 inç modellerinde, denetim merkezinde ya da kilitli ekranda bulunan el feneri düğmesinin çalışmaması durumu. Yeni güncelleme ile el feneri düğmesi sorunsuz şekilde çalışıyor.

iOS 13.5 güncellemesi ayrıntıları

Görünen o ki Apple şirketi, kullanıcılardan aldığı yoğun raporlamaların ardından sorunların biran evvel giderilip, kullanıcılara sorunsuz bir iOS deneyimi sunmak için hızlı davrandı. İOS 13.4 sürümünden çok kısa bir süre sonra iOS 13.4.1 sürümünü yayınlayan Apple şirketi bu yeni sürüm için Beta geliştirmesini henüz gerçekleştirmedi.

iPhone 11, iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6S ve iPhone SE gibi modeller için geçerli olan yeni iOS 13.4.1 güncellemesini iTunes üzerinden indirebilir ya da telefonunuzda bulunan ayarlar menüsünden genel ayarlara girerek yazılım güncellemesini gerçekleştirebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Apple, Teknoloji
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