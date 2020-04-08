İOS 13.4.1 Güncellemesi Yayında! İşte Detaylar
Apple, kısa bir süre önce iOS 13.4 güncellemesini yayınlamış ve yaşanılan sıkıntılarla ilgili kullanıcılardan hızlı bir şekilde geri dönüşler almıştı.
08.04.2020 15:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:51
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Görünen o ki Apple şirketi, kullanıcılardan aldığı yoğun raporlamaların ardından sorunların biran evvel giderilip, kullanıcılara sorunsuz bir iOS deneyimi sunmak için hızlı davrandı. İOS 13.4 sürümünden çok kısa bir süre sonra iOS 13.4.1 sürümünü yayınlayan Apple şirketi bu yeni sürüm için Beta geliştirmesini henüz gerçekleştirmedi.
iPhone 11, iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6S ve iPhone SE gibi modeller için geçerli olan yeni iOS 13.4.1 güncellemesini iTunes üzerinden indirebilir ya da telefonunuzda bulunan ayarlar menüsünden genel ayarlara girerek yazılım güncellemesini gerçekleştirebilirsiniz.
Kaynak: Tamindir