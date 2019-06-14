iOS 13'ün genişletilmiş NFC'si Japon
kimlik kartlarını destekleyecekApple
NFC özelliklerini iOS 13 ile birlikte genişletiyor. iOS 13'ün genişletilmiş NFC'si Japon kimlik kartlarını destekleyecek. Özellikle Japonlar için bu çok önemli olabilir. İşte detaylar!
iOS 13'teki daha az dikkat çeken özelliklerden birisi de, 2014 yılında Apple Pay
ile birlikte ilk kez iPhone'larda kullanılmaya başlanan ancak; Android akıllı telefon ekosisteminde daha yaygın olarak kullanılan NFC işlevselliğine yönelik daha genişletilmiş bir destektir.
Peki nasıl bir destekten bahsediyoruz? iOS 13 çalıştıran iPhone'lar bazı resmi belgelerde bulunan NFC etiketlerini tarayabilecek – okuyabilecek. Bunun ilk örneklerinden birisi de Japonların kullandığı ulusal kimlik kartları olacak.
Japonların kullandığı bu bireysel kimlik kartları yeni sayısal kimlik kartları sistemi ile ilk kez 2015 yılında tanıtıldı. Tüm japonlar için yaygın olarak kullanılmaya çalışılan bu kartlar sayesinde vergilendirme başta olmak üzere; bir çok idari amaçlarla kullanılan kağıtlar üzerinde bu numaralar kullanılıyor.Söz
konusu Japon Kimlik Kartları, kişisel bilgileri cihazda saklamak için; yeni bir hükümet tarafından geliştirilen uygulama tarafından okunabilen bir NFC etiketi içeriyor. Bazı Android telefonlar zaten bunu destekliyor, ancak Japonya
'da iPhone'un ezici popülerliği ve iOS'un yeni sürümlerinin sahip olduğu geniş kabul oranları, bu özelliği Japonlar için çok daha çekici bir hale getirebilir.
TheVerge
Kaynak: Teknotalk.comApple
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