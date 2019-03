İos'çular Uçak Bileti, Android'çiler Otobüs Bileti Alıyor!

Kaynak: Teknotalk.com

iOS'çular Uçak Bileti, Android'çiler Otobüs Bileti Alıyor!

Yıllarımızı MAC mi? PC'mi? tartışması arasında geçirdik durduk. Bizim kuşak için belki geçerli bir durum bilemiyorum. Ancak yeni dönemin şimdiki tartışma konusu iOS'mu? Android mi? her iki işletim sistemi de farklı kullanıcı profillerine hitap ediyor. Bunun en önemli örneklerinden birisi de şimdi burada.

Gelişen teknoloji seyahat alışkanlıklarımızı da değiştirdi. Eskiden bilet almak için terminallere gidilirken, yeni dönemde biletler cebimize giriyor. Bu tür kanallardan yapılan işlemlerin sayısı ise her geçen gün artıyor. Türkiye 'de e-ticaretin yüzde 30'unu oluşturan online seyahat pazarının büyüklüğü Dünya'da 2020 yılında 800 milyar doları aşacağı öngörülüyor.

Mobil teknolojiler de sektörün büyümesine önemli bir etkisi bulunduğuna dikkat çeken biletall.com Ceo'su Yaşar Çelik "Araştırmalarımıza göre mobilden bilet alım oranı yüzde 78 oranlarında. iOS kullanıcıları uçak biletlerini daha fazla tercih ederken, Android kullanıcıları kısmen otobüs biletlerini daha fazla tercih ediyor" dedi.

Yaşadığımız dijital çağda alışverişten giyime, gıdadan mobilyaya kadar hemen hemen tüm sektörlerde yeni nesil ekonominin temel taşlarından olan e –ticaretin gücü artmaya devam ediyor. İnternetten alışveriş yapma konusunda güven duygusunun artması sektörün büyümesinde en büyük etken olarak karşımıza çıkıyor.

Mobilin Liderliği Sürüyor

Dünya'da ve Türkiye'de internet erişiminin artması mobil teknolojilerin gelişmesi mobil uygulamaların yükselişini hızlandırdı. Bu yükseliş ile birlikte günlük hayatımızdaki işlerde kolay bir hal almaya başladı. Seyahat harcamalarında mobil kullanımının payının oldukça yüksek olduğunu belirten Çelik,"Biletlerin satıldığı cihazlarda mobilin payı her geçen yıl artıyor. 2018 verilerine baktığımızda mobilin liderliğini devam ettiğini görüyoruz. Yapılan satın almaların yüzde 78'i mobil üzerinden yapılırken, yüzde 22'si ise masaüstü üzerinden gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.