iOS 13 daha bilinçli gizlilik ayarları için ilk adımı atıyor gibi görünüyor
iOS 13 gizliliğiniz hakkında daha bilinçli karar vermenizi sağlayacak. Zira iOS13 Uygulamaların Sizi Takip Ettiği Yerleri Gösterecek. Apple
'ın bir sonraki mobil işletim sistemi gizlilik konusunda çok daha fazla özelliği sahip olacak. iOS 13 gizliliğiniz konusunda toplanan verileri ve hangi uygulamanın sizi nerede takip ettiğini gösterecek. 9to5 Mac
'e göre iPadOS'ta belirli bir uygulama için sahip olduğunuz konum paylaşım seviyesini korumak isteyip istemediğinizi soran ayrıntılı paneller gösterdiğini keşfetti. Bu durumdaki uygulamaların sizin neden takip ettiğinin de bir açıklaması var. Her iki durumda da bundan rahatsızlık duyanların konum verilerini daha bilinçli paylaşması yada paylaşımı belirli bir bölge için ortadan kaldırması mümkün olacak.
Konum verilerini toplama aslında gizlilik konusunda ciddi bir açık; farkında olmadan konum verilerinin kullanıcı uygulamalarında veya mobil işletim sistemi uygulamalarında varsayılan olarak açık gelmesi de sıkıntı yaratabilir. Bu nedenle bu veriler üzerinde daha bilinçli ve doğru hareket etmek kişisel verilerin gizliliği konusunda önem arzediyor. Apple'ın diğer platformlarından watchOS, MacOS veya tvOS sistemlerinde konum verisi toplama konusunda bu kadar ciddi hareket edilmiyor, buna da ihtiyaç duyulmuyor zaten. Söz
konusu yeni özellik sizin kullanım alışkanlıklarınızda ciddi bir değişiklik yaratmayabilir. Muhtemelen hangi uygulamaların sizi takip ettiğini zaten biliyorsunuz. Ancak, uygulamalarını etkilerini göz önünde bulundurmadan hızlı bir şekilde indirip telefonunuza yüklediyseniz; bu sizin için yararlı olabilir. Ayrıca bir uygulamanın seyahatlerinizin canlı bir kaydını oluşturduğunu anlamadıysanız, bilinçli bir seçim yapmanıza yardımcı olabilir.
Bence uygulamalarınız üzerinde iOS 13 ile daha fazla kontrol sahibi olacaksınız, neresinden bakarsanız bakın bu iyi bir şey…
iOS13 Uygulamaların Sizi Takip Ettiği Yerleri Gösterecek
Kaynak: Teknotalk.com
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