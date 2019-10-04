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IPA fonlarının kullanımını sağlayacak kamu idareleri belirlendi

Avrupa Birliği'nden (AB) Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında sağlanan fonların etkin, idari ve mali yönetim ilkeleri çerçevesinde kullanılmasını sağlayacak kamu idareleri belirlendi.

04.10.2019 11:30IPA fonlarının kullanımını sağlayacak kamu idareleri belirlendi
Avrupa Birliği'nden (AB) Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında sağlanan fonların etkin, idari ve mali yönetim ilkeleri çerçevesinde kullanılmasını sağlayacak kamu idareleri belirlendi.
Söz konusu fonların kullanımına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de genelge yayımlandı.
Genelge kapsamında fonların AB ile akdedilen anlaşmalarla uyumlu olarak kullanılmasını sağlayacak kamu idareleri belli olurken, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi (UYG) olarak, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı görevlendirildi.
UYG, Türkiye'ye IPA II altında sağlanacak fonların mali yönetiminden ve işlemlerin mevzuata uygun ve düzenli olarak yapılmasından genel olarak sorumlu olacak.
Ulusal Programlama Uyum Koordinatörlüğü (UPUK) görevini ise Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı yürütecek.

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Ekonomi

Kaynak: AA

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