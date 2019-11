Adobe Photoshop for iPad, Artık Hazır…iPad için Adobe Photoshop Nihayet Geldi, Hemen Deneyebilirsiniz!Adobe Photoshop, şirketin iPad için en çok beklenen uygulaması nihayet burada.Bu sürüm, geçen yıl Adobe'nin MAX etkinliğinde resmi bir duyurunun ardından geldi. Netleşmek gerekirse, şirket muhtemelen bu hafta içinde kullanılabilir olduğunu resmen açıklayacak ancak uygulama bağlantısı App Store'da şu anda yayında.Adobe Photoshop for iPad 30 gün ücretsiz.Uygulamanın 30 gün boyunca indirmesi ve kullanması ücretsizdir, ancak bundan sonra kullanmaya devam etmek için bir Creative Cloud aboneliğine ihtiyacınız olacak. Adobe'nin Photoshop'u kapsayan masaüstü uygulamaları için zaten bir aboneliğiniz varsa şanslısınız; Ücretli hesap bilgileriniz ile giriş yapabilirsiniz…30 günlük ücretsiz dönemden sonraki fiyatlandırma konusunda henüz ne bir açıklama yok.Hemen belirtelim uygulamanın Apple Pencil için tam desteği var ve tam PSD dosyalarında çalışmanıza izin veriyor – katmanlar ve diğerleri. Şirket ayrıca hızlı seçim ve boya fırçası gibi dokunmatik ekran arayüzleri için kullanılmış Photoshop fonksiyonlarını da değiştirdi.Hangi Cihazlar destekleniyor?iPad Pro (Wi-Fi, Wi-Fi, and Cellular)iPad Pro (12.9-inch) and 2nd generationiPad Pro (10.5-inch)iPad Pro (9.7-inch)iPad 5th GenerationiPad Mini 4iPad Air 2Oluşturduğunuz dosyanızı buluta kaydedebilir ve daha sonra masaüstünde çalışmaya devam edebilirsiniz. Yeni sürüm, özellikle Photoshop Express ile karşılaştırıldığında, hareket halindeyken profesyonel kullanıcıların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılaması gereken birçok özelliğe sahip. Listede tam PSD desteği, katman düzenleme araçları ve fırçalar da var.Adobe'nin, şirketin grafik düzenleyici uygulaması Illustrator'ı gelecek yıl iPad'e getirmek üzere çalıştığı bildiriliyor.iPad için Adobe Photoshop'u buradan deneyebilirsiniz.