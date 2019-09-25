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IPCC: Sahil kesimlerinde kasırga ve tayfunlar artacak

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) raporuna göre deniz seviyesindeki yükselme sahillere yakın yerleşim bölgelerinde tayfun ve kasırgaların artmasına yol açacak.

25.09.2019 14:33IPCC: Sahil kesimlerinde kasırga ve tayfunlar artacak
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) raporuna göre deniz seviyesindeki yükselme sahillere yakın yerleşim bölgelerinde tayfun ve kasırgaların artmasına yol açacak.BM'ye bağlı Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) yeni raporunda, bir milyondan fazla nüfusu olan şehirlerde daha sık aşırı iklim olayları görülmesi tehlikesine dikkat çekti.

IPCC deniz seviyesindeki yükselmenin sonucu olarak sahil kesimlerinde bulunan yerleşim bölgeleri ve adalarda, 2050 yılından itibaren her yıl aşırı hava olayları yaşanacağı uyarısı yaptı.

IPCC tarafından Monako'da sunulan rapora göre karbon gazı emisyonu azalsa dahi bu sonuç değişmeyecek. Siklon, tayfun ve kasırgaların artacağı vurgulanan raporda, kategori 4 ve 5 seviyesindeki kasırgaların daha sık yaşanacağı belirtildi.

Rapora göre yüzyılın ortasına doğru sahil bölgelerindeki yerleşim yerlerinde yaşayanların sayısı bir milyar insanı aşacak.

IPCC raporunda 21'inci yüzyılın başlangıcından bu yana deviz seviyesinin 20'nci yüzyıla göre 2,5 kat daha hızlı yükselmeye başladığı kaydedildi. Buz tabakalarındaki erimeye bağlı olarak yükselmenin 2100'den sonra hızlanması bekleniyor.

Uluslararası toplumun küresel ısınmayı 2 santigrad derecede sabitlemesi halinde ise deniz seviyesindeki yükselmenin 2300 yılında bir metreyi bulacağı belirtiliyor. Karbon emisyonlarının azaltılmaması halinde ise deniz seviyesindeki yükselmenin birkaç metreyi bulabileceği tahmin ediliyor.

AFP/SSB, HT

(c)

Birleşmiş Milletler, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

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