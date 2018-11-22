İpe Dolanan Güvercini İtfaiye Kurtardı

- İpe dolanan güvercini itfaiye kurtardı
GAZİANTEP - Gaziantep
'in Nizip
ilçesinde ayağına dolanan ip nedeniyle ağaçta asılı kalan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay Gaziantep'in Nizip ilçesi Fatih Sultan
mahallesi Nizip Devlet Hastanesi
bahçesinde meydana geldi. Ayağına ip dolanan bir güvercin konduğu ağaçta asılı kaldı. Güvercinin çırpındığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye
ekipleri ağaçta mahsur kalan güvercini kurtararak ayağına dolanan ipi çıkardı. Güvercin daha sonra havaya fırlatılarak özgürlüğüne kavuşturuldu.
Gaziantep,Nizip,İtfaiye
22 Kasım 2018 Perşembe 18:42