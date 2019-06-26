26.06.2019 19:22
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İpe dolanan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

İpe dolanan kargayı itfaiye ekipleri kurtardıAMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde ipe dolanan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.

İpe dolanan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı
AMASYA - Amasya 'nın Taşova ilçesinde ipe dolanan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.
Olayı gören vatandaşlar durumu Taşova Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye , karga için kurtarma operasyonu yaptı.
Eski Buğday Pazarı'nda bir binanın çatısında ayağı ipe dolaşan karga için itfaiye ekipleri seferber olurken, vatandaşlar kurtarma anını cep telefonları ile fotoğrafladı ve videosunu çekti. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, ipe dolanan kargayı kurtararak doğaya bıraktı.İpe dolanan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı
Kaynak: İHA
Amasya , Taşova , İtfaiye , Güncel

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