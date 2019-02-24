İpek Acar, Eski Eşi Kayahan'ı Aldattığı İddialarına Cevap Verdi: Hiç Ciddiye Almadım

Nisan 2015'te vefat eden sanatçı Kayahan'ın 22 yıllık eşi İpek Açar, katıldığı bir YouTube kanalında hakkında çıkan ihanet iddialarına yanıt verdi. Nişanlısı Alper Kömürcü ile evli olduğu dönemde birlikte olduğu iddia edilen Açar, "Hiç ciddiye bile almadım. Alper'i önceden tanımıyordum." dedi.

PROGRAMDA SAMİMİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

İpek Açar, Ali Eyüboğlu ve İlkay Buharalı'nın hazırladığı, YouTube'da yayınlanan 'Magazin Noteri' programına konuk oldu. Programda samimi açıklamalarda bulunan Acar, hakkında çıkan ihanet iddialarına da cevap verdi.

İDDİALARI YALANLADI

"İyi Ki Doğdun Kayahan Senfonik Konseri"nin çalışmaları esnasında İskender Paydaş tarafından tanıştırılan Şarkıcı, nişanlısı Alper Kömürcüyle rahmetli eşi Kayahan yaşarken ilişki yaşadığı iddialarını yalanladı.

"CİDDİYE ALMADIM"

"Hiç ciddiye bile almadım. Alper'i önceden tanımıyordum."

"ŞÜKREDİYORUM"

"Hayatıma girdiği için şükrediyorum"