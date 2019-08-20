İpek Açar ile Alper Kömürcü evleniyor! İpek Açar kimdir?

İpek Acar, 2015 yılında eşi Kayahan'ı kaybetti ve 4 yılın ardından sevgilisi Alper Kömürcü ile evlenmeye hazırlanıyor. 13 Eylül'de müzisyen Kömürcü ile evlenecek olan İpek Açar kaç yaşında? Alper Kömürcü kaç yaşında? Alper Kömürcü hayatı, biyografisi, eşi…

İPEK AÇAR KİMDİR?

Açar, 1976 yılında dünyaya geldi. Kadıköy Anadolu lisesi mezunu olan şarkıcı, 1999 yılında vokalistliğini yaptığı Kayahan ile evlendi. Aralarındaki yaş farkı nedeniyle o dönem büyük tepki toplamıştı.Çift 1999 yılında Kayahan'ın Gömeç 'te yaptırıp adını 'Gönül Köşküm' koyduğu evde evlendi.

İpek Açar ile Kayahan'ın, Aslı Gönül isimli bir kız çocuğu bulunuyor. 22 yıl evli kalan çiftin mutluluğu Kayahan'ın 2015 yılında yaşamını yitirmesiyle son buldu.

ALPER KÖMÜRCÜ KİMDİR?

Müzisyen Kömürcü, 1980 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü'nü kazandı. 1998 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'ne kabul edildi. 2005 yılında Emrehan Halıcı'nın kurmuş olduğu Halıcı Bilişim Şirketi'nin düzenlediği "Bilgisayarla Beste Yarışması"nda Mongol Çocuk ve Özgürlük eseriyle Türkiye 1.si oldu. 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yüksek lisans programını kazandı ve eğitimini tamamladı.

EN İYİ ARANJÖR ÖDÜLÜNÜ ALDI

İskender Paydaş'ın ve Cihan Sezer'in asistanlığını yaptı. Birçok albümde besteci, söz yazarı ve aranjör olarak yer alan Alper Kömürcü, Show Tv ve Plato Yapım'ın ortak projesi M.U.C.K. dizisinin müzik direktörlüğünü yaptı. 2011 yılında 19. Altın Güvercin Beste Yarışması'nda 'En İyi Beste ve En İyi Aranjör' ödüllerini kazandı. 2014'ün Mart ayında ilk solo albümü MAT'ı çıkardı.