İpek böceği yetiştiricileri hasada başladı - MUĞLA

Muğla'da, kendilerine dağıtılan ipek böceklerini besleyen üreticiler, koza hasadına başlamanın heyecanını yaşıyor.

09.06.2020 18:33 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:40
Muğla'da, kendilerine dağıtılan ipek böceklerini besleyen üreticiler, koza hasadına başlamanın heyecanını yaşıyor.
Menteşe Belediyesi ve Yerel Tohum Derneğinin iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında Kafaca ve Bayır mahallerinde 8 aile ipek böceği yetiştiriyor.
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ipek böceği yetiştiriciliğiyle yörede ipek sektörünün yeniden canlanacağını söyledi.
Projenin özellikle kadın üreticilere yönelik olduğunu belirten Gümüş, nisan ayının son haftasında Koza Birlikten 40 bin böcek alan üreticilerin hasada başladıklarını dile getirdi. Gümüş, "Kozalar oluşuyor. Buradan elde edilecek kozalar, alım garantili olarak Koza Birliğe verilecek. Bir aile 100 metrekarelik alandaki ipek böceği yetiştiriciliğiyle yaklaşık 6-7 bin lira kazanç elde ediyor olacak." diye konuştu.
Üreticilerden Gülşen Çoban da üretime katıldığı için mutlu olduğunu ifade etti.
Durana Yurtsever de 1986'da ipek böceği yetiştiriciliği yaptığını belirterek, "Onların yaprak yemesi çok hoşuma gidiyordu. Bu sene yeniden denedik. Bu işle uğraşmak hoşuma gidiyor." dedi. İpek böceği yetiştiricileri hasada başladı - MUĞLA

Kaynak: AA

Etiketler: Menteşe, Muğla, Gümüş, Koza, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

10 yaşındaki Mustafa’nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı Haber
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı Haber
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı
e-Devlet’te uygulamaya giren ’Araçlarım’ hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek Haber
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu Haber
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor Haber
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
AK Parti, Meclis’te ’Ayasofya ibadete açılsın’ önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti Haber
AK Parti, Meclis'te "Ayasofya ibadete açılsın" önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı ’3 yanlış bilgi’ sebebiyle salgın bitmiyor Haber
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300’ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Haberler››Güncel››İpek böceği yetiştiricileri hasada başladı - MUĞLA - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:58: Bu şehirden sadece iki büyük kente ulaşım var - Haber 18:57: Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait malzemeler imha edildi - Haber 18:57: Aranan hükümlü Kocaeli'de yakalandı - Haber 18:57: Zonguldak Ereğli'de maske takmayan 43 kişiye 16 bin 856 lira ceza uygulandı - Haber 18:57: Derede boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı - Haber 18:35: Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı - Haber 18:22: D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor - Haber 17:57: e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek - Ekonomi 15:43: Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi - Magazin 09:06: Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı - Haberler