İpek Köyü'nde İpek Dokuma Kursu

06 Aralık 2018 Perşembe 17:26



06 Aralık 2018 Perşembe 17:26

Hatay'ın Samandağ ilçesinde İpek Köyü'nde yeni dönem ipek dokuma kursu başladı. Samandağ Belediyesi tarafından Mağaracık Mahallesi'nde kurulan İpek Köyü'nde başlayan yeni dönem ipek dokuma kursuna 15 kadın kursiyer katılım gösterdi.Samandağ Belediyesi tarafından kaybolmaya yüz tutmuş bir zanaat olan ipekçilik mesleğinin canlandırılması ve kadın istihdamının arttırılarak ev eksenli üretimin desteklenmesine yönelik hayata geçirilen yeni dönem kursu ile kursiyer kadınlara ipek ve pamuk dokuma ile ilgili dersler verilmeye başlandı.Geçtiğimiz günlerde Samandağ Belediyesine SODEM Sosyal Belediyecilik Ödülü kazandıran projenin devamı niteliğinde olan bu eğitimlerle Samandağlı kadınların ev ekonomisine katkı yapması Samandağ'ın kültürel mirası olan ipek böcekçiliğinin canlandırılarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir'in konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sosyal belediyecilik anlamında hayata geçirdiğimiz ipek köyünde eğitimlerimiz istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Bu eğitimlerle bu mesleği öğrenmek ve bu meslekten ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyen Samandağlı kadınların önündeki engelleri kaldırıyoruz. Eğitimlerimiz 26 Kasım Pazartesi günü başlayarak 25 Aralık 2018 Salı günü bitecek olup hafta içi her gün saat 08.30 ile 13.20 arasında devam edecek. Toplam 1 ay sürecek olan kurstan sonra elde edilen kaynağın bir kısmı kursiyerlerimize hibe edilecektir" dedi.Samandağ Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile yapılan kursun amaçlarından birinin 1 aylık süre içinde kursiyerlerin el becerilerini geliştirerek bu işi hızlı bir şekilde yapmaları olduğunu kaydeden Nehir, "Kursumuz ön eğitim niteliğinde olup daha sonra İşkur işbirliği ile devam edecektir" diye konuştu. - HATAY