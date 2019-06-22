İpek Soylu Portekiz'de finalde

Sırasıyla Japon , Çek ve Alman rakiplerini eleyerek geldiği yarı finalde Norveçli 5 numaralı seribaşı Ulrikke Eikeri'yi ile karşılaşan Soylu, güçlü bir performans ortaya koydu. 1 saat 18 dakika süren yarı final mücadelesinde Eikeri'yi 6-0, 7-5'lik setlerle 2-0 yenen başarılı sporcu, Figueria da Foz Tenis Turnuvası'nda oynadığı 4 maçta da set kaybetmemeyi başardı.

RAKİP KANADALI KATHERİNE SEBOV

Bu sezon teklerde 4. finalini gören Soylu, daha önce ikisi Mısır , biri Tayland 'da olmak üzere oynadığı üç final karşılaşmasından da galip ayrılarak kupaya uzanmıştı. Milli raketin yarın oynanacak final mücadelesindeki rakibi turnuvaya wild card ile katılan 3 numaralı seribaşı Katherine Sebov. Kanadalı raket Sebov şu an dünya 239 numarasında.