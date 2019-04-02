İpek Soylu'dan Çifte Zafer

Kaynak: DHA

ANKARA/ DHAMilli tenisçi İpek Soylu, Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde katıldığı ITF 15K turnuvasında çiftlerdeki şampiyonluğun ardından teklerde de şampiyon oldu.Çiftler kategorisinde İsveçli partneri Jacqueline Cabaj Awad ile birlikte zirveye çıkan İpek, tekler finalinde ABD'li Nadja Gilchrist'a şans tanımadı.Gilchrist'ı 6-3, 6-3'le mağlup eden Soylu, kariyerinin 9'uncu tekler zaferine uzanırken, Temmuz 2015'ten beri süren kupa hasretine son vermiş oldu.