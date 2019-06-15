15.06.2019 19:48
Haberler»Spor » Haber

İpek Soylu İsrail'de çiftlerde şampiyon

İpek Soylu İsrail

Milli tenisçi İpek Soylu, Uluslararası Tenis Federesyonu (ITF) tarafından İsrail'de düzenlenen 25 bin Dolar ödüllü turnuvada Hırvat Partneri Silvia Njiric'le birlikte çiftler kategorisinde şampiyon oldu.

Milli tenisçi İpek Soylu, Uluslararası Tenis Federesyonu (ITF) tarafından İsrail'de düzenlenen 25 bin Dolar ödüllü turnuvada Hırvat Partneri Silvia Njiric'le birlikte çiftler kategorisinde şampiyon oldu.

İsrail'in Akko kentinde düzenlenen W25 Akko turnuvasının çiftler finalinde İpek Soylu, ortaklık kurduğu Silvia Njiric'le birlikte Shelly Bereznyak (İsrail)- Yekaterina Dmitrichenko (Kazakistan) ikilisiyle karşılaştı. Korttan 6-2, 6-0'lık setlerle 2-0 galip ayrılan İpek-Njiric çifti, mutlu sona ulaştı. İpek, bu galibiyetle bu senenin 4., profesyonel kariyerinin ise 21. çiftler şampiyonluğunu elde etti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
İpek Soylu, İsrail, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
20:52 Kazakistan lideri Tokayev'den Nazarbayev mesajı: Devlet yönetiminde iki başlılık olmayacak
20:52 Yurttaşlık geliri: Türkiye için hayal mi, gerçek mi?
20:51 Yeğeninin iş yerinde yangın çıkan amca bayıldı
20:50 Jandarmaya "yamaç paraşütlü" kutlama
20:49 Milas'taki kadın cinayeti - Katil zanlısı tutuklandı
20:49 Yargıtay Başkanı Cirit: Bizim 5 bin yıllık bir tarihimiz var
20:49 MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Moody's'in not indirim kararı) Bu not indiriminin, siyasi olmasının...